Пентагон предложил Турции отправить на Украину С-400

Пентагон подтвердил, что США ведут переговоры с Анкарой об отправке Киеву зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций. Об этом передает в воскресенье телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона.

Фото: ТАСС ТАСС

"Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций", - отметил он.

В субботу агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американские должностные лица во время консультаций с турецкими коллегами касались вопроса о возможности передачи Анкарой Киеву С-400, однако в официальном порядке такого предложения не делали. По их словам, чиновники США говорили об этой возможности "в последние месяцы", и, в частности, "кратко обсуждали" этот вопрос ранее в этом месяце во время визита первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Турцию.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резкую негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из программы F-35.