Грузия решила провести совместные с НАТО учения

В Грузии в воскресенье, 20 марта, начинаются совместные с блоком НАТО командно-штабные компьютерные учения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минобороны страны.
"Учения НАТО - Грузия 2022 года являются командно-штабными, они включают в себя компьютерное обучение. В международных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО Участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмениваться знаниями и опытом. Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров", - указано в сообщении.
Подобные учения НАТО-Грузия уже проходили дважды, а подготовка к нынешним учениям началась еще в 2020 году - началу учений помешала начавшаяся пандемия коронавируса.
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