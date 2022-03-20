В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
23 минуты назад

Американского офицера восхитила «умная российская артиллерия»

Свободная прессаСвободная прессаиещё 3

Офицер из США Брент Иствуд восхитился преимуществами "умной" российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей.

Американского офицера восхитила «умная российская артиллерия»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, Иствуд признал мощность и точность российской артиллерии. Так, он отметил боеприпас, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц, – 152-миллиметровый снаряд "Краснополь".

Американец также подчеркнул, что данное вооружение можно применять и для контрбатарейной борьбы, и для разрушения центров управления, бункеров и объектов инфраструктуры противника. Подобная технология с помощью собственной точности позволяет не тратить лишние боеприпасы и сделать всего один-два выстрела.

Еще американский офицер признал, что боеприпас лучше по дальности, массе и другим параметрам своего аналога из США M712 Copperhead.

Ранее "СП" писала, что британское агентство Тhe Sun оценило кадры новой российской сверхзвуковой ракеты «Циркон», чья скорость превышает 11 тысяч километров в час — в девять раз выше скорости звука.

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители