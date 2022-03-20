Американского офицера восхитила «умная российская артиллерия»

Офицер из США Брент Иствуд восхитился преимуществами "умной" российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей.

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Как сообщает РЕН ТВ, Иствуд признал мощность и точность российской артиллерии. Так, он отметил боеприпас, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц, – 152-миллиметровый снаряд "Краснополь".

Американец также подчеркнул, что данное вооружение можно применять и для контрбатарейной борьбы, и для разрушения центров управления, бункеров и объектов инфраструктуры противника. Подобная технология с помощью собственной точности позволяет не тратить лишние боеприпасы и сделать всего один-два выстрела.

Еще американский офицер признал, что боеприпас лучше по дальности, массе и другим параметрам своего аналога из США M712 Copperhead.