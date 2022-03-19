Названа готовая дружить с Россией ядерная держава

Индия намерена сохранить долгосрочные отношения и дружбу с Россией, невзирая на противостояние Запада и Москвы. Об этом написала обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, передает РИА «Новости».

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Она отметила, что ситуация, усугубляемая украинским кризисом, ставит индийцев в затруднительное положение. Балансирование между двумя центрами силы требует от Нью-Дели сложных расчетов. Однако «Индия привыкла к таким ситуациям».

«В годы холодной войны она придерживалась тактики "неприсоединения", старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав и сохранить суверенитет», - считает Кирби.

По ее словам, за эти годы внешняя политика Индии не изменилась и «идея автономности все еще заложена в ее фундамент».

Журналистка отметила, что Индия сохранила торговые отношения с Россией и ведет переговоры о покупке нефти со скидкой.

Кроме того, Россия поставляет большое количество военной техники для индийской армии. Она занимает две трети оружейного рынка страны и требует обслуживания, которое может предоставить только Москва.

По мнению Кирби, Нью-Дели нуждается в сильной Москве, которая поможет сохранить баланс сил в Ази.