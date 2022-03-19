В ФСБ заявили об угрозе установленных Украиной мин для Босфора

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ заявил, что мины, установленные ВМС Украины на подходам к черноморским портам, могут начать дрейф в сторону пролива Босфор и Средиземноморья вследствие обрыва тросов. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что после начала специальной военной операции России, украинские ВМС установили устаревшие мины на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Шторма вызвали обрыв тросов, соединяющих мины с донными якорями.

«Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», - говорится в сообщении ЦОС.

В ФСБ напомнили, что «из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления». Следовательно, возможен дрейф сорвавшихся мин «в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна».