В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
35 минут назад

В ФСБ заявили об угрозе установленных Украиной мин для Босфора

Елена Прошина

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ заявил, что мины, установленные ВМС Украины на подходам к черноморским портам, могут начать дрейф в сторону пролива Босфор и Средиземноморья вследствие обрыва тросов. Об этом пишет ТАСС.

В ФСБ заявили об угрозе установленных Украиной мин для Босфора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что после начала специальной военной операции России, украинские ВМС установили устаревшие мины на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Шторма вызвали обрыв тросов, соединяющих мины с донными якорями.

«Мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются (дрейфуют) в западной части Черного моря. Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин», - говорится в сообщении ЦОС.

В ФСБ напомнили, что «из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления». Следовательно, возможен дрейф сорвавшихся мин «в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна».

В ЦОС полагают, что украинские военные снова продемонстрировали «полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза».

Армия,ФСБ,ЕС,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители