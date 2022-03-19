Пилот рассказал об упущенном шансе спасти «Мрию»

Бывший пилот Ан-225 «Мрия» Дмитрий Антонов заявил в интервью изданию «Страна», что представители Североатлантического альянса предлагали руководителям украинского госпредприятия «Антонов» осуществить перебазирование самолетов в ФРГ. В компании не согласились на это предложение. Об этом сообщает ТАСС.

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«26 января страны НАТО обратились к руководству госпредприятия "Антонов" с предложением перебазировать самолеты с аэродрома Гостомеля в Лейпциг. Но в «Антонове» на это предложение ничего не ответили», - рассказал пилот.

Он полагает, что если бы руководство прислушалось к НАТО, то уникальный самолет, можно было бы спасти.