Пилот рассказал об упущенном шансе спасти «Мрию»

Бывший пилот Ан-225 «Мрия» Дмитрий Антонов заявил в интервью изданию «Страна», что представители Североатлантического альянса предлагали руководителям украинского госпредприятия «Антонов» осуществить перебазирование самолетов в ФРГ. В компании не согласились на это предложение. Об этом сообщает ТАСС.
«26 января страны НАТО обратились к руководству госпредприятия "Антонов" с предложением перебазировать самолеты с аэродрома Гостомеля в Лейпциг. Но в «Антонове» на это предложение ничего не ответили», - рассказал пилот.
Он полагает, что если бы руководство прислушалось к НАТО, то уникальный самолет, можно было бы спасти.
Аналитики концерна «Укроборонпром» подсчитали, что на воссоздание самолета, уничтоженного 28 февраля в ходе боя между российскими и украинскими военными, необходимо «ориентировочно $3 млрд и более пяти лет».