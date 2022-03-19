В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
20 минут назад

Пилот рассказал об упущенном шансе спасти «Мрию»

Елена Прошина

Бывший пилот Ан-225 «Мрия» Дмитрий Антонов заявил в интервью изданию «Страна», что представители Североатлантического альянса предлагали руководителям украинского госпредприятия «Антонов» осуществить перебазирование самолетов в ФРГ. В компании не согласились на это предложение. Об этом сообщает ТАСС.

Пилот рассказал об упущенном шансе спасти «Мрию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«26 января страны НАТО обратились к руководству госпредприятия "Антонов" с предложением перебазировать самолеты с аэродрома Гостомеля в Лейпциг. Но в «Антонове» на это предложение ничего не ответили», - рассказал пилот.

Он полагает, что если бы руководство прислушалось к НАТО, то уникальный самолет, можно было бы спасти.

"Укроборонпром" сообщил об уничтожении самого большого в мире грузового самолета "Мрия"

Аналитики концерна «Укроборонпром» подсчитали, что на воссоздание самолета, уничтоженного 28 февраля в ходе боя между российскими и украинскими военными, необходимо «ориентировочно $3 млрд и более пяти лет».

Армия,Дмитрий Антонов,Укроборонпром,АНТК "АНТОНОВ",НАТО,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители