США заявили о способности защититься от ядерных угроз

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США способны защититься от ядерных угроз. Об этом он рассказал в интервью CNN.

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«Никто не хочет увидеть, я думаю, как используют ядерное оружие. Я думаю, любая чрезмерная риторика о ядерном оружии, о его позиционировании не помогает», — заявил Остин.

Он отметил, что «США уверены в своих возможностях и способности защитить себя».

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев не беспокоиться о ядерной войне. «Нет», — ответил глава государства на вопрос об угрозе конфликта с применением ядерного оружия.