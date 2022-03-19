В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
33 минуты назад

Глава Пентагона заверил, что американские войска не будут задействованы на Украине

Елена Прошина

Военнослужащие США не будут задействованы на Украине, что грозило бы полномасштабным конфликтом с Россией, который никому не нужен, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

В Пентагоне дали обещание по войскам США на Украине
Фото: ReutersReuters

«Президент [США Джо Байден] четко дал понять, что наши войска не будут задействованы в конфликте с Россией на Украине», — сказал министр.

По его словам, «для того, чтобы ввести и поддерживать бесполетную зону, [США] необходимо было бы получить контроль в воздухе, а это, в свою очередь, означало бы взаимодействие с российскими самолетами».

Кроме того, американским военным «пришлось бы вывести из строя российские средства ПВО на Украине, в Белоруссии и России».

«Таким образом, мы бы вступили в конфликт с Россией», — отметил глава военного ведомства.

«Речь идет о двух ядерных державах. Никто не хочет, чтобы они были вовлечены в конфликт. Это плохо обернулось бы для региона и для мира в целом», — отметил Остин.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не заинтересованы в начале третьей мировой войны. Так она прокомментировала повторный призыв украинского лидера создать бесполетную зону над Украиной.

Армия,Конфликты,Ллойд Остин,Джозеф Байден,Пентагон,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители