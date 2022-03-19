В Пентагоне дали обещание по войскам США на Украине

Военнослужащие США не будут задействованы на Украине, что грозило бы полномасштабным конфликтом с Россией, который никому не нужен, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

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«Президент [США Джо Байден] четко дал понять, что наши войска не будут задействованы в конфликте с Россией на Украине», — сказал министр.

По его словам, «для того, чтобы ввести и поддерживать бесполетную зону, [США] необходимо было бы получить контроль в воздухе, а это, в свою очередь, означало бы взаимодействие с российскими самолетами».

Кроме того, американским военным «пришлось бы вывести из строя российские средства ПВО на Украине, в Белоруссии и России».

«Таким образом, мы бы вступили в конфликт с Россией», — отметил глава военного ведомства.

«Речь идет о двух ядерных державах. Никто не хочет, чтобы они были вовлечены в конфликт. Это плохо обернулось бы для региона и для мира в целом», — отметил Остин.