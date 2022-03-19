ВСУ потеряли выход к Азовскому морю

Министерство обороны Украины признало, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю, говорится в оперативной сводке на странице военного ведомства в Facebook.

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«Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — следует из сообщения.

На фоне боевых действий в большом количестве украинских городов и сел складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны России возлагает на власти Украины, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя переговоры с Москвой, заявил, что пришло время восстанавливать территориальную целостность страны.

«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — указал глава государства в своем видеообращении.