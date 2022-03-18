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32 минуты назад

Германия поставила Украине только пятую часть обещанных ракет

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Украинские военные получили только часть обещанного Германией количества зенитных ракет «Стрела», пишет РИА Новости со ссылкой на Welt am Sonntag.

Германия поставила Украине только пятую часть обещанных ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили журналисты, Берлин планировал отправить Киеву 2,7 тысячи таких ракет, но в итоге поставил только 500. Таким образом, Киев получил намного меньше оружия — только пятую часть обещанных ракет. Источники, близкие к украинскому правительству, уточнили, что новых поставок Украине не планируется. В министерстве обороны Германии подтвердили отправку оружия на Украину. Подробностей в ведомстве раскрывать не стали.

7 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия направила на Украину только оборонительное оружие.

26 февраля сообщалось, что ФРГ отправит на Украину одну тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Позднее Шольц оценил это решение как правильное.

Армия,В мире,Олаф Шольц,Правительство Украины,
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