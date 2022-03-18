Германия поставила Украине только пятую часть обещанных ракет

Как уточнили журналисты, Берлин планировал отправить Киеву 2,7 тысячи таких ракет, но в итоге поставил только 500. Таким образом, Киев получил намного меньше оружия — только пятую часть обещанных ракет. Источники, близкие к украинскому правительству, уточнили, что новых поставок Украине не планируется. В министерстве обороны Германии подтвердили отправку оружия на Украину. Подробностей в ведомстве раскрывать не стали.