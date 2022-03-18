Минобороны: Российские войска вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское

Вечером 18 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал последние данные о ходе специальной военной операции на Украине.

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По его словам, Вооруженные силы России продолжают успешное наступление. За день наши войска продвинулись на глубину до 6 километров и вышли на рубеж Новоукраинка, Шахтерское.

Подразделения народной милиции ЛНР, развивая наступление в восточных кварталах Северодонецка, вклинились в оборону противника на 2 километра.

Конашенков также сообщил, что в течение дня российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник. А оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили 54 военных объекта Украины. В их числе - три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники ВСУ.