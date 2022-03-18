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53 минуты назад

МО России: ВС РФ уничтожили стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова

ТАССТАССиещё 2

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточным оружием стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады боеприпасов в пригородах Николаева и Вознесенска. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков заявил об уничтожении стоянки с самолетами во Львове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Утром 18 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара уничтожены стоянка с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе города Львова, а также склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска", - сказал Конашенков.

По его словам, российская авиация за сутки уничтожила 54 военных объекта Украины.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники", - сказал он.

Конашенков также добавил, что в течение дня российскими средствами противовоздушной обороны был сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.

ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 184 беспилотника, 1 412 танков и бронемашин.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата, 1 412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 211 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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