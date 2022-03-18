США стянули в Средиземноморье три авианосные группы

Три авианосные ударные группы НАТО начали совместные операции в районе Ионического моря в Восточном Средиземноморье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 6-й оперативный флот США.

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В совместной операции принимают участие авианосные группы НАТО из США, Франции и Италии.

В состав авианосной ударной группы США входят авианосец USS Harry S. Truman, ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, норвежский фрегат Fridtjof, ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец USS Harry S. Truman несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

В состав французской авианосной ударной группы входит авианосец Charles de Gaulle, эсминец, фрегат и атомная подлодка.

В ее составе также задействованы американский ракетный эсминец, испанский фрегат и греческие фрегат и подлодка.

В состав итальянской группы входит авианосец Cavour, который может нести до 8 истребителей и 12 вертолетов, а также корабли боевого охранения.

В настоящее время группировки НАТО выполняют задачи к западу от Греции.