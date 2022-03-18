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13 минут назад

США стянули в Средиземноморье три авианосные группы

Вероника Полынина

Три авианосные ударные группы НАТО начали совместные операции в районе Ионического моря в Восточном Средиземноморье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 6-й оперативный флот США.

США стянули в Средиземноморье три авианосные группы
Фото: ReutersReuters

В совместной операции принимают участие авианосные группы НАТО из США, Франции и Италии.

В состав авианосной ударной группы США входят авианосец USS Harry S. Truman, ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, норвежский фрегат Fridtjof, ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец USS Harry S. Truman несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

В состав французской авианосной ударной группы входит авианосец Charles de Gaulle, эсминец, фрегат и атомная подлодка.

В ее составе также задействованы американский ракетный эсминец, испанский фрегат и греческие фрегат и подлодка.

В состав итальянской группы входит авианосец Cavour, который может нести до 8 истребителей и 12 вертолетов, а также корабли боевого охранения.

В настоящее время группировки НАТО выполняют задачи к западу от Греции.

Первоначально планировалось, что авианосная группа ВМС США, которая 14 декабря прошлого года, пройдя Гибралтар, вошла в Средиземное море, двинется в район Персидского залива, но на фоне ситуации вокруг Украины ее было решено оставить в Средиземном море.

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