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34 минуты назад

ОСК покажет в Госдуме свои новейшие разработки в области кораблестроения

ТАССТАСС

Корабль обеспечения и поддержки проекта 15550 "Хаски", подводная лодка проекта 636 с ракетным комплексом Club-S, сторожевой корабль "Тигр" и другие новейшие разработки представит Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) 22 марта на выставке в Госдуме, посвященной 15-летию компании. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

ОСК покажет в Госдуме свои новейшие разработки в области кораблестроения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках выставки, посвященной юбилейной дате, ОСК продемонстрирует как свои хиты, так и новейшие разработки. Будут представлены корабль обеспечения и поддержки "Хаски", подводная лодка проекта 636 с комплексом Club-S, малый сторожевой корабль "Тигр", судно для спасения экипажей аварийных подводных лодок проекта 21301, универсальный атомный ледокол "Арктика", большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Вдовиченко", пассажирское судно проекта А. 45-90.2, автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь", а также научно-экспедиционное судно "Альбатрос", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что экспозицию составят 10 моделей кораблей и судов производства ОСК, ее презентацию для парламентариев и гостей мероприятия проведет лично генеральный директор корпорации Алексей Рахманов.

В ОСК информировали, что в стенах Госдумы состоится также совместное заседание экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, а также экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комитете Госдумы по промышленности и торговле.

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