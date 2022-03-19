Россия начнет строить АПЛ пятого поколения

«Решение стоящей перед предприятием глобальной задачи по переходу на новый технический уровень позволит не только обеспечить создание атомоходов пятого поколения и другой морской техники для укрепления обороноспособности и экономического потенциала нашей страны, но и решить другие возможные задачи, которые будут поставлены перед верфью», — сказал руководитель.