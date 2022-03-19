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59 минут назад

Россия начнет строить АПЛ пятого поколения

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Техническое перевооружение завода «Севмаш» в Северодвинске позволит начать строить атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Михаил Будниченко.

Россия начнет строить АПЛ пятого поколения
Фото: СЕВМАШСЕВМАШ

«Решение стоящей перед предприятием глобальной задачи по переходу на новый технический уровень позволит не только обеспечить создание атомоходов пятого поколения и другой морской техники для укрепления обороноспособности и экономического потенциала нашей страны, но и решить другие возможные задачи, которые будут поставлены перед верфью», — сказал руководитель.

Гендиректор предприятия напомнил, что возглавляемый им завод готовится к внедрению блочно-модульного метода строительства АПЛ.

Руководитель отметил, что «Севмаш» «принимает участие в подготовке атомных подводных крейсеров Северного и Тихоокеанского флотов не только к проведению учений, но и к выполнению всех поставленных перед ракетоносцами задач на протяжении всего жизненного цикла кораблей».

Ранее в марте в пресс-службе предприятия сообщили, что готовят к испытаниям две АПЛ четвертого поколения — корабли проектов 885М «Ясень-М» и 955А «Борей-А», которые с открытием навигации выйдут в море.

Армия,Михаил Будниченко,Севмаш,
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