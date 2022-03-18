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1 час назад

Сотни военных США прибыли в Литву

Елена Прошина

Еще около 400 американских военных прибыли в Литву в рамках усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости.

Сотни военных США прибыли в Литву
Фото: ReutersReuters

Политик подчеркнул, что переброска началась после санкции госсекретаря США Энтони Блинкена, однако эта цифра не является окончательной. В будущем в страну могут прибыть еще сотни американских военнослужащих.

«Само собой разумеется, это зависит и от наших мощностей, сколько мы готовы принять. Здесь, в Пабраде, будет дополнительная инфраструктура для размещения 800 человек, временные и постоянные места размещения будут строиться и в других местах», — сказал Науседа.

Напомним, что ранее стало известно о переброске в Латвию артиллерийских подразделений Вооруженных сил Канады. Они будут размещены на базе в Адажи. Кроме того, Балтийские воды начнет патрулировать канадский фрегат Halifax и противолодочный самолет CP-140 Aurora.

Армия,Энтони Блинкен,НАТО,
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