Европейская страна отказалась поставлять Украине ЗРК С-300

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22 минуты назад

Греция ответила на просьбу передать комплексы С-300 Киеву

Елена Прошина

Глава генштаба национальной обороны Греции Константинос Флорос заявил, что Греция не будет поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом сообщает OnAlert.

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Фото: ТАССТАСС

Журналисты спросили Флороса, обсуждали ли страны-члены НАТО возможную отправку греческих С-300 на Украину.

«Однозначно, нет. Конечно, мы не рассматриваем возможность уступки оружия, которая могла бы ослабить обороноспособность страны», - подчеркнул он.

Ранее источники CNN сообщили, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине советскую систему ПВО С-300. При этом власти страны хотят получить гарантии, что НАТО и США немедленно заменят эти системы в Словакии аналогами - скорее всего, американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.

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США также работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей советского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявили, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину «несостоятельно» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».

Армия,Энтони Блинкен,НАТО,Пентагон,
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