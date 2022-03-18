Европейская страна отказалась поставлять Украине ЗРК С-300

«Однозначно, нет. Конечно, мы не рассматриваем возможность уступки оружия, которая могла бы ослабить обороноспособность страны», - подчеркнул он.

Ранее источники CNN сообщили, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине советскую систему ПВО С-300. При этом власти страны хотят получить гарантии, что НАТО и США немедленно заменят эти системы в Словакии аналогами - скорее всего, американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.

США также работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей советского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявили, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину «несостоятельно» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».