Европейская страна отказалась поставлять Украине ЗРК С-300

Греция отказала Украине в поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-300. Об этом стало известно из выступления начальника генерального штаба национальной обороны Греции генерала Константиноса Флороса, передает РИА Новости.

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Таким образом начальник генштаба Минобороны Греции ответил на вопрос журналистов о возможности поставок Украине данных ЗРК. Генерал подчеркнул, что властями не рассматриваются «абсолютно» никакие перемещения или передачи вооружения, которые ослабят обороноспособность государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объявил, что передача советских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 из других стран на Украину невозможна и будет считаться незаконной. Он добавил, что указанные системы имеют сертификат пользователя, который не разрешает направлять их в третьи страны.