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1 час назад

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя

ТАССТАССиещё 4

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя - МО РФ.

Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Националисты нанесли удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя ночью 18 марта - МО РФ.

Обстрел Мелитополя производился с юго-восточной окраины Запорожья, который контролируется украинскими националистическими подразделениями - МО РФ.

Для защиты мирных граждан от ударов киевского режима Вооруженные силы РФ двумя ракетами "Искандер" уничтожили украинские комплексы "Точка-У" - МО РФ.

Армия,Минобороны России,
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