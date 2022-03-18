Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя - МО РФ.
Националисты нанесли удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя ночью 18 марта - МО РФ.
Обстрел Мелитополя производился с юго-восточной окраины Запорожья, который контролируется украинскими националистическими подразделениями - МО РФ.
Для защиты мирных граждан от ударов киевского режима Вооруженные силы РФ двумя ракетами "Искандер" уничтожили украинские комплексы "Точка-У" - МО РФ.