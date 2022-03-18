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1 час назад

Канада увеличила свой контингент в Латвии

Lenta.ruLenta.ru

В Латвию начали прибывать канадские военные для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Канада увеличила свой контингент в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, по окончании переброски военный контингент Канады в стране вырастет до 660 человек. Как отмечают в Минобороны, новые части преимущественно состоят из артиллерийских подразделений. Они будут размещены на базе в Адажи.

Кроме того, Канада планирует усилить и свои военно-морские силы в регионе. Балтийские воды начнет патрулировать фрегат Halifax и противолодочный самолет CP-140 Aurora.

Ранее Министерство обороны Латвии обратилось к Турции с просьбой разместить на авиабазах республики дополнительные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Аппараты планируют задействовать в наблюдательных миссиях.

Армия,НАТО,
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