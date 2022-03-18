Минобороны рассказало о боях в центре Мариуполя

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке российских войск ведут бои против украинских военных в центре Мариуполя. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что подразделения ДНР сжимают кольцо окружения в украинском Мариуполе.

Мариуполь к 11 марта оказался блокирован. В середине февраля Минобороны России рассказало об уничтожении почти всех огневых точек, оборудованных украинцами, пишет РИА Новости.

Накануне Конашенков сообщил, что российская авиация поразила четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) на Украине.