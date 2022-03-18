Во Франции заявили о «военной кастрации» Европы из-за НАТО

Французский военный эксперт Пьер Сервен уверен, что ни одна страна Европы не в состоянии противостоять России. Об этом пишет Der Spiegel.

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«В Европе ни одна страна не сможет одолеть Россию при прямом вооруженном столкновении. Европейцы подвергли себя военной кастрации, годами надеясь только на НАТО, то есть на США», — цитирует эксперта «Лента.ру».

По мнению Сервена, даже французская армия, которая в настоящее время в Европе самая большая и укомплектованная не сможет тягаться с российскими силами. Эксперт сравнил Армию Франции с крупнокалиберной винтовкой, в которой всего один патрон.

«У нас есть все, но в недостаточных количествах», — заметил он.