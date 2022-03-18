Во Франции заявили о «военной кастрации» Европы из-за НАТО

Французский военный эксперт Пьер Сервен уверен, что ни одна страна Европы не в состоянии противостоять России. Об этом пишет Der Spiegel.
«В Европе ни одна страна не сможет одолеть Россию при прямом вооруженном столкновении. Европейцы подвергли себя военной кастрации, годами надеясь только на НАТО, то есть на США», — цитирует эксперта «Лента.ру».
По мнению Сервена, даже французская армия, которая в настоящее время в Европе самая большая и укомплектованная не сможет тягаться с российскими силами. Эксперт сравнил Армию Франции с крупнокалиберной винтовкой, в которой всего один патрон.
«У нас есть все, но в недостаточных количествах», — заметил он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в рамках своей предвыборной программы пообещал, что ежегодное финансирование ВС Франции к 2025 году вырастет до 50 млрд евро. По его мнению, страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту.