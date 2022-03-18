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24 минуты назад

Во Франции заявили о «военной кастрации» Европы из-за НАТО

Елена Прошина

Французский военный эксперт Пьер Сервен уверен, что ни одна страна Европы не в состоянии противостоять России. Об этом пишет Der Spiegel.

Во Франции заявили о «военной кастрации» Европы из-за НАТО
Фото: ReutersReuters

«В Европе ни одна страна не сможет одолеть Россию при прямом вооруженном столкновении. Европейцы подвергли себя военной кастрации, годами надеясь только на НАТО, то есть на США», — цитирует эксперта «Лента.ру».

По мнению Сервена, даже французская армия, которая в настоящее время в Европе самая большая и укомплектованная не сможет тягаться с российскими силами. Эксперт сравнил Армию Франции с крупнокалиберной винтовкой, в которой всего один патрон.

«У нас есть все, но в недостаточных количествах», — заметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в рамках своей предвыборной программы пообещал, что ежегодное финансирование ВС Франции к 2025 году вырастет до 50 млрд евро. По его мнению, страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту.

Армия,Эммануэль Макрон,НАТО,
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