В Минобороны РФ сообщили о прорыве обороны батальона «Айдар»

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли форсировать реку Кашлагач и прорвать оборону украинского нацбатальона «Айдар». Об этом в субботу, 19 марта, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, в результате российские военные продвинулись на пять километров в данном направлении и вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка. В ходе боев ВС России уничтожили порядка 30 боевиков нацбатальона, а также четыре автомобиля повышенной проходимости, один танк и одну боевую машину пехоты (БМП).

В настоящее время, уточнил Конашенков, продолжается бой между российскими войсками и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).