Басурин: Россия создала бесполетную зону над Донбассом

Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«С военной точки зрения, если серьезные какие-то комплексы ПВО, то нам передавать их не надо, достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, знаете говорят, «зонтик» или «купол» бесполетной зоны над нашими республиками», - цитирует Басурина «Интерфакс».

Ранее украинская сторона просила у Запада о создании бесполетной зоны над Украиной. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной Россия «в эту же секунду» будет рассматривать как участие в вооруженном конфликте.