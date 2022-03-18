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1 час назад

Басурин: Россия создала бесполетную зону над Донбассом

Елена Прошина

Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин: Россия создала бесполетную зону над Донбассом
Фото: ТАССТАСС

«С военной точки зрения, если серьезные какие-то комплексы ПВО, то нам передавать их не надо, достаточно, чтобы РФ сама контролировала небо, как сделать, знаете говорят, «зонтик» или «купол» бесполетной зоны над нашими республиками», - цитирует Басурина «Интерфакс».

Ранее украинская сторона просила у Запада о создании бесполетной зоны над Украиной. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, решение любой страны о введении бесполетной зоны над Украиной Россия «в эту же секунду» будет рассматривать как участие в вооруженном конфликте.

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Представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не будут организовывать бесполетную зону над Украиной. По ее словам, Америка не заинтересована в том, чтобы ввязываться в Третью мировую войну.

Армия,Эдуард Басурин,Владимир Путин,
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