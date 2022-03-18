Минобороны РФ показало авиационное патрулирование подразделений российских войск

Минобороны России опубликовало кадры авиационного патрулирования и сопровождения подразделений ВС РФ в ходе специальной операции на Украине. Как сообщили в оборонном ведомстве, экипажи ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, Ми-24, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8 на малых и предельно малых высотах выполнили задачи по авиационному патрулированию, а также сопровождению колонн российской техники. Ранее Минобороны РФ обнародовало видео уничтожения техники и складов ВСУ с помощью ударных беспилотников. Соответствующая операция проводилась накануне ночью, в ней были задействованы истребители Су-25 ВКС России. По данным ведомства, боевое применение ракетного вооружения дронов осуществлялось со средних и малых высот, а результаты ликвидации военных объектов и техники регистрировались средствами объективного контроля. 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта. "Газета.Ru" ведет хронику событий.