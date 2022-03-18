Штаб обороны ДНР: Националисты берут женщин и детей в заложники

Украинские националисты в Мариуполе убивают мужчин и берут в заложники их семьи, чтобы сбежать из окруженного города под видом гражданских лиц. Об этом в четверг, 17 марта, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

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— Украинские националисты врываются в подвалы домов, чтобы отобрать у населения гражданскую одежду, свою форму бросают. Мужчин убивают, переодеваются в их одежду и берут их жен с детьми в заложники. Под угрозой расправы над детьми заставляют говорить на блок-постах, что они их мужья, — сказано в сообщении.

По данным штаба обороны ДНР, таким способом боевики «Азова» пытаются выбираться на безопасную территорию из окруженного Мариуполя, передает РИА Новости.

17 марта сообщалось, что более 40 тысяч человек было эвакуировано из Мариуполя за прошедшие сутки. За все время проведения военной спецоперации почти 2,7 миллиона украинцев обратились в Минобороны РФ с просьбами вывезти их в Россию, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

До этого начальник Национального центра заявил, что Украина смогла согласовать три из десяти предложенных гуманитарных коридоров, однако ни один из них не был направлен в сторону России. Военное ведомство страны, в свою очередь, обвинило власти Украины в отказе согласовывать коридоры в Россию.