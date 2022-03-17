Столтенберг: НАТО понимает отчаяние Зеленского

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что понимает "фрустрацию и отчаяние" президента Украины Владимира Зеленского и пообещал продолжение поставок вооружений НАТО на Украину. Об этом заявил в четверг Столтенберг на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние президента Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации, - заявил Столтенберг. - Они видят гражданские жертвы и разрушения каждый день".
"Поэтому НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс намерена активно продолжать эти поставки.
Он также подчеркнул, что НАТО активно помогала развитию украинской армии с 2014 года, что альянс "подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях".
Ранее в Берлине Столтенберг повторил, что альянс не намерен принимать участия в конфликте на Украине, считая своей ответственностью обеспечение безопасности собственной территории.