В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
14 минут назад

Столтенберг заявил, что НАТО понимает отчаяние Зеленского и продолжит поставки вооружений

ТАССТАСС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что понимает "фрустрацию и отчаяние" президента Украины Владимира Зеленского и пообещал продолжение поставок вооружений НАТО на Украину. Об этом заявил в четверг Столтенберг на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Столтенберг: НАТО понимает отчаяние Зеленского
Фото: ReutersReuters

"Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние президента Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации, - заявил Столтенберг. - Они видят гражданские жертвы и разрушения каждый день".

"Поэтому НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс намерена активно продолжать эти поставки.

Он также подчеркнул, что НАТО активно помогала развитию украинской армии с 2014 года, что альянс "подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях".

Ранее в Берлине Столтенберг повторил, что альянс не намерен принимать участия в конфликте на Украине, считая своей ответственностью обеспечение безопасности собственной территории.

Армия,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители