Столтенберг: НАТО понимает отчаяние Зеленского

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что понимает "фрустрацию и отчаяние" президента Украины Владимира Зеленского и пообещал продолжение поставок вооружений НАТО на Украину. Об этом заявил в четверг Столтенберг на встрече с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

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"Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние президента Зеленского и украинского народа, поскольку они находятся в чрезвычайно сложной ситуации, - заявил Столтенберг. - Они видят гражданские жертвы и разрушения каждый день".

"Поэтому НАТО активизировала поддержку Украины, включая поставки продвинутых противовоздушных и противотанковых систем, горючего, боеприпасов", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что альянс намерена активно продолжать эти поставки.

Он также подчеркнул, что НАТО активно помогала развитию украинской армии с 2014 года, что альянс "подготовил десятки тысяч украинских солдат, которые сейчас на передовых позициях".