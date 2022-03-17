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51 минуту назад

Названо «слабое место» российского Ил-96

Lenta.ruLenta.ru

Ил-96 немного устарел, но по авионике не уступает западным аналогам. «Слабое место» российского самолета назвал News.ru заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Названо «слабое место» российского Ил-96
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, двигателю ПС-90А2 насчитывается 32 года.

«Желательно иметь мотор хотя бы выпуска 2010 года, 2015 года. Эти моторы-то новые, они выпускаются на заводе, но просто концепция мотора, его конструкция несколько устаревшая. То есть должны быть новые двигатели — ПД-35, ПД-14, ПД-8», — заявил Сытник.

Эксперт отметил, что Россия, будучи нефтедобывающей страной, не зависит от рентабельности двигателя, связанной с топливом.

«Мы можем отставать лет на пять-десять лет, но в последующем поменяем моторы», — сказал Сытник.

По мнению эксперта, российские Ту-214 и Ту-204СМ практически ничем не отличаются от самолетов западных компаний Airbus и Boeing.

В марте вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в условиях санкционного давления в России рассматривают возможность наращивания выпуска пассажирских самолетов Ил-96 и Ту-214. По его словам, сейчас эти самолеты выпускают малыми сериями для специальных заказчиков.

Армия,Юрий Сытник,Юрий Борисов,Boeing,
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