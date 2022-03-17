Названо «слабое место» российского Ил-96

«Желательно иметь мотор хотя бы выпуска 2010 года, 2015 года. Эти моторы-то новые, они выпускаются на заводе, но просто концепция мотора, его конструкция несколько устаревшая. То есть должны быть новые двигатели — ПД-35, ПД-14, ПД-8», — заявил Сытник.