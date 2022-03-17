Минобороны раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины

«Среди них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники», — рассказал представитель министерства обороны .

За все время специальной операции были уничтожены 182 самолета и вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), 177 беспилотника, 1393 боевых машин и танков, 134 реактивные системы, 523 минометов и единиц артиллерии, а также 1182 различных военных автомобиля.