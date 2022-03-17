США отказались воевать с Россией на Украине

Военные Соединенных Штатов не будут воевать с Россией на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РИА «Новости».

«Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией», — сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии.

Министр также министр подчеркнул, что Вашингтон стремится не допустить такого сценария.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки также заявила, что США не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной, чтобы «не ввязаться в третью мировую войну».

16 марта в ходе выступления в Конгрессе США президент Украины Владимир Зеленский призвал обеспечить введение бесполетной зоны над Украиной или в качестве альтернативы поставить ей С-300 и прочие системы противовоздушной обороны.

В своей речи украинский президент подчеркнул, что на поле боя многое зависит от возможности использовать самолеты.

Псаки отметила, что в Белом доме понимают озабоченности президента Украины, однако вряд ли «многие выступают за это сейчас на Капитолийском холме».