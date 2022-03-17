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1 час назад

США отказались воевать с Россией на Украине

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Военные Соединенных Штатов не будут воевать с Россией на Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РИА «Новости».

США отказались воевать с Россией на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Как вы знаете, президент США Джо Байден четко дал понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине... А введение бесполетной зоны как раз и означает начало конфликта с Россией», — сказал Остин в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии.

Министр также министр подчеркнул, что Вашингтон стремится не допустить такого сценария.

В Минобороны США назвали условие, которое повлекло бы войну с РФ

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки также заявила, что США не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной, чтобы «не ввязаться в третью мировую войну».

16 марта в ходе выступления в Конгрессе США президент Украины Владимир Зеленский призвал обеспечить введение бесполетной зоны над Украиной или в качестве альтернативы поставить ей С-300 и прочие системы противовоздушной обороны.

В своей речи украинский президент подчеркнул, что на поле боя многое зависит от возможности использовать самолеты.

Псаки отметила, что в Белом доме понимают озабоченности президента Украины, однако вряд ли «многие выступают за это сейчас на Капитолийском холме».

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