Украинские С-300 назвали бессильными против российских «Искандеров»

Старые зенитно-ракетные комплексы Украины С-300 бессильны в борьбе с российскими тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», сообщают аналитики американского военного журнала Military Watch. Российские комплексы были созданы обходить противовоздушную оборону современных систем НАТО, передаёт «ПолитЭксперт».

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«Искандер» был разработан, чтобы иметь возможность уклоняться от самых передовых средств ПВО НАТО, — отмечают аналитики.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении ночью штурмовиками Су-25 военных складов Вооружённых сил Украины и поделилось кадрами выполнения боевого задания. Экипажи Су-25 выполнили полёты парами со средних и малых высот. Их целями стали склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. На опубликованных кадрах виден взлетающий в ночное небо штурмовик, а также горящее здание склада.

Также сообщалось, что США передали Украине по просьбе президента страны Владимира Зеленского мобильные системы противовоздушной обороны советской эпохи в качестве оборонной помощи. Они уже «находятся в пути», сообщил высокопоставленный чиновник американской администрации.