Словакия назвала условие передачи Украине комплекса С-300

Единственный находящийся на вооружении словацкой армии зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 может быть передан Украине только после того, как ему найдется адекватная замена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на глава минобороны республики Ярослав Надя.

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«Мы все стремимся помогать Украине, как только можем, но я являюсь министром обороны Словакии. Я должен думать прежде всего о том, чтобы оборонные интересы республики были выполнены», — сказал Надь в интервью изданию Teraz.

Ранее CNN сообщил, что Словакия предварительно согласилась направить Украине ЗРК С-300. По их информации, при этом Братислава хочет гарантий того, что ей немедленно передадут другие зенитно-ракетные комплексы. Речь, предположительно, идет об американских Patriot, которые словацкой стороне готовы поставить Германия и Нидерланды.

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