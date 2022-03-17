Словакия назвала условие передачи Украине комплекса С-300

Единственный находящийся на вооружении словацкой армии зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 может быть передан Украине только после того, как ему найдется адекватная замена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на глава минобороны республики Ярослав Надя.
«Мы все стремимся помогать Украине, как только можем, но я являюсь министром обороны Словакии. Я должен думать прежде всего о том, чтобы оборонные интересы республики были выполнены», — сказал Надь в интервью изданию Teraz.
Ранее CNN сообщил, что Словакия предварительно согласилась направить Украине ЗРК С-300. По их информации, при этом Братислава хочет гарантий того, что ей немедленно передадут другие зенитно-ракетные комплексы. Речь, предположительно, идет об американских Patriot, которые словацкой стороне готовы поставить Германия и Нидерланды.
12 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев нуждается в системах противовоздушной обороны и готова купить их или взять в кредит.
24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.