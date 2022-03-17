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51 минуту назад

Human Rights Watch уличила Украину в нарушении прав военнопленных

Алиса Селезнёва

Международная неправительственная организация Human Rights Watch призвала украинские власти прекратить публиковать видеозаписи с российскими военнопленными и нарушать их права. Об этом пишет РИА Новости.

Human Rights Watch уличила Украину в нарушении прав военнопленных
Фото: ReutersReuters

«Власти Украины должны прекратить размещать в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями видео с пленными российскими солдатами, в том числе демонстрирующие их унижение или запугивание», - заявили правозащитники.

В Human Rights Watch напомнили украинским властям о Женевской конвенции, которую нарушает такое обращение с военнопленными.

В заявлении правозащитной организации также отмечается, что в аккаунтах украинских спецслужб были размещены десятки видеороликов, на некоторых из которых видно, как допрашивают военнослужащих, пока они связаны.

МИД назвал условие завершения российской спецоперации на Украине

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. Власти Украины разорвали дипломатические отношения с Россией.

Западные СМИ сообщали, что после начала спецоперации министерство внутренних дел Украины стало публиковать в Telegram, Twitter и YouTube «жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат», однако невозможно проверить подлинность этих материалов.

Армия,Владимир Путин,Human Rights Watch,
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