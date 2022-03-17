Human Rights Watch уличила Украину в нарушении прав военнопленных

Международная неправительственная организация Human Rights Watch призвала украинские власти прекратить публиковать видеозаписи с российскими военнопленными и нарушать их права. Об этом пишет РИА Новости.
«Власти Украины должны прекратить размещать в социальных сетях и приложениях для обмена сообщениями видео с пленными российскими солдатами, в том числе демонстрирующие их унижение или запугивание», - заявили правозащитники.
В Human Rights Watch напомнили украинским властям о Женевской конвенции, которую нарушает такое обращение с военнопленными.
В заявлении правозащитной организации также отмечается, что в аккаунтах украинских спецслужб были размещены десятки видеороликов, на некоторых из которых видно, как допрашивают военнослужащих, пока они связаны.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ее целью он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. Власти Украины разорвали дипломатические отношения с Россией.
Западные СМИ сообщали, что после начала спецоперации министерство внутренних дел Украины стало публиковать в Telegram, Twitter и YouTube «жуткие фотографии и видео убитых и захваченных русских солдат», однако невозможно проверить подлинность этих материалов.