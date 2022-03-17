В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
3 часа назад

Кадыров: в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев

RT на русскомRT на русскомиещё 2

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь будет очищен от бандеровцев в ближайшее время.

Кадыров: в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, чеченские бойцы продолжают штурм Мариуполя.

«Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя... Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео работы в Мариуполе чеченского спецназа, зачищающего город от украинских националистов.

Армия,Рамзан Кадыров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители