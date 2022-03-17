Кадыров: в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев

«Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя... Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней», — написал Кадыров в Telegram-канале.