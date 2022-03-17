Великобритания разместит в Польше комплексы ПВО Sky Sabre и 100 военнослужащих

Великобритания размещает в Польше систему ПВО Sky Sabre и дополнительно 100 военнослужащих. Об этом заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства", - сказал он.

Это самая современная система ПВО средней дальности, которая может попасть в цель размером мяча для тенниса со скоростью звука", - добавил Уоллес, подчеркнув, что эту систему Великобритания с Польшей будут вместе развивать в будущем.

Комплексы ПВО Sky Sabre с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-air Modular Missile) унифицированной модульной конструкции поступили на вооружение британской армии в декабре прошлого года. Sky Sabre должен прийти на смену ЗРК Rapier, который был принят на вооружение еще в 1971 году.

Как подчеркивали в британском Минобороны, 99-килограммовые ракеты САММ способны поражать истребители, беспилотники и бомбы с лазерной системой наведения, развивая скорость до 3 700 км/ч. Комплексы Sky Sabre состоят из трех компонентов: 3D-радара ПВО, пусковой установки с восемью ракетами, а также системы, обеспечивающей связь между ними и позволяющей комплексу обмениваться информацией с другими компьютерными системами Сухопутных войск, ВВС и ВМС Великобритании и союзников по НАТО. В полевых условиях компоненты комплекса могут находиться на расстоянии до 15 км друг от друга при сохранении боеспособности. Комплекс способен одновременно контролировать полет 24 ракет, наводя их на 24 разные цели.

Стоимость одного комплекса оценивается в более чем 10 млн фунтов стерлингов ($13 млн).