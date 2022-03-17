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1 час назад

ФСБ раскрыла фейки США о советских солдатах

Елена Прошина

ФСБ России обнародовала архивный документ, свидетельствующий о создании США фейковых данных о действиях советских солдат в Венгрии в 1945 году. Об этом сообщает News.ru.

ФСБ раскрыла фейки США о советских солдатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе говорится о том, что американская военная миссия в Будапеште при помощи кинотреста Metro-Goldwyn-Mayer занималась дискредитацией советских войск. В частности, нужно было собирать факты, касающиеся так называемых «русских жестокостей» в Венгрии.

ФСБ ссылается на докладную записку руководителя Смерша Виктора Абакумова от 19 декабря 1945 года на имя наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. В ней говорится о тайной съемке в одной из венгерских деревень.

«В конце ноября военная миссия через руководителя представительства американского кинотреста «Метро» в Будапеште <...> произвела киносъемку в одной из деревень близ Будапешта, в которой якобы русские подожгли дом и жестоко обращались с женщинами», — говорится в записке.

Отмечается, что кинооператор выезжал на съемку в деревню в сопровождении американских солдат. На следующий день отснятая пленка была отправлена в вышестоящую американскую инстанцию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад не реагирует на факты и продолжает тиражировать фейки о ходе спецоперации на Украине. Она привела в пример массовое убийство гражданских в Донецке, когда украинская армия выпустила ракету «Точка-У». Однако США и Европа обошли эту трагедию вниманием.

При этом в сети появляется фейковая информация о якобы бомбардировке здания театра в Мариуполе российскими войсками. Лидером по фейкам Захарова назвала немецкую газету Bild.

Армия,Виктор Абакумов,Вячеслав Молотов,Мария Захарова,МИД России,ФСБ,
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