Российские десантники начали обеспечивать безопасность на дорогах в Киевской области

Подразделения Воздушно-десантных войск России начали обеспечивать безопасность передвижения по дорогам общего пользования в Киевской области. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений на выездах из контролируемого района оборудуются блокпосты. На наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты. Основная задача военнослужащих на блокпосту - обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей и проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов", - сказали в ведомстве.
Соответствующее видео было распространено в четверг Минобороны РФ.
"Особое внимание уделяется выявлению и задержанию диверсионных групп украинских националистов, которые под видом гражданских людей, используя гражданские автомобили, совершают нападение на мирных граждан, желающих покинуть Киев и другие населенные пункты по гуманитарным коридорам или самостоятельно", - подчеркнули в военном ведомстве.