Российские десантники начали обеспечивать безопасность на дорогах в Киевской области

"Для обеспечения безопасности прохода воинских подразделений на выездах из контролируемого района оборудуются блокпосты. На наиболее опасных участках дорог подразделения ВДВ развернули взводные опорные пункты. Основная задача военнослужащих на блокпосту - обеспечение безопасности движения воинских колонн, мирных жителей и проверка транспортных средств, водителей и пассажиров, досмотр перевозимых грузов", - сказали в ведомстве.