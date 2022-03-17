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54 минуты назад

Минобороны показало сбитый украинский беспилотник Bayraktar

Елена Прошина

Минобороны РФ показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2. Как сообщает РИА Новости, на снимках видно, что от корпуса машины практически ничего не осталось — первоначальную форму сохранил лишь обтекатель на носу беспилотника.

Также на кадрах видны внутренние конструкции аппарата, разрушенные электронные модули. Большинство внутренних многожильных проводов разорваны и частично расплетены.

Напомним, что Bayraktar TB2 были поставлены на Украину из Турции. Часть беспилотников доставили в страну еще до начала российской спецоперации по денацификации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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