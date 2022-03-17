Минобороны РФ показало фотографии сбитого украинского беспилотника Bayraktar TB2. Как сообщает РИА Новости, на снимках видно, что от корпуса машины практически ничего не осталось — первоначальную форму сохранил лишь обтекатель на носу беспилотника.

Также на кадрах видны внутренние конструкции аппарата, разрушенные электронные модули. Большинство внутренних многожильных проводов разорваны и частично расплетены.

Напомним, что Bayraktar TB2 были поставлены на Украину из Турции. Часть беспилотников доставили в страну еще до начала российской спецоперации по денацификации Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.