Изученные российскими специалистами документы свидетельствуют о том, что под контролем США в Харькове выполнялся секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей. Об этом, по данным РИА Новости, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Ранее замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований и США «весьма обеспокоены», что над ними в ходе проведения спецоперации может получить контроль Россия. В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что в Вашингтоне опасаются выявления фактов нарушения конвенции о биологическом оружии и подчеркнул, что уже «вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы».

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По словам Конашенков российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты проанализированы документы, раскрывающие подробности изучения на базе лаборатории в Харькове путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

«Хочу подчеркнуть, что, согласно документам, данные исследования выполнялись в Харькове на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет», - пояснил Конашенков.

Он также отметил, что в рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины велось изучение диких птиц как возможного пути переноса высокопатогенного птичьего гриппа.

«Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер, нанести экономический ущерб, создать риски продовольственной безопасности», - подчеркнул представитель Минобороны России.

Генерал-майор Игорь Конашенков пообещал, что в ближайшее время будет опубликован новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представлены результаты их экспертизы, сообщает RT.

«Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны», — заявил он.