Пушилин попросил Россию усилить ПВО над Донецком

После инцидента с гибелью мирных жителей в центре Донецка от обломков ракеты «Точки-У» ДНР обратилась к России с просьбой усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

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По словам политика, украинские ракеты все еще представляют серьезную опасность для гражданского населения, а потому Донецк настаивает на усилении ПВО. Он подчеркнул, что работа по этому направлению уже ведется.

«Мы обратились к Российской Федерации, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», — объяснил Пушилин.