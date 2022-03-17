РФ парировала провакационные обвинения США по Мариуполю

Утверждения в американских СМИ о том, что Россия якобы нанесла авиаудар по Драматическому театру в Мариуполе, являются очередным примером дезинформационной кампании, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение посольства РФ в Вашингтоне.

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Это стало ответом на обвинения американской прессы в том, что российские военные нанесли удар по театру, где, предположительно, находились люди. Так, телеканал CNN со ссылкой на Мариупольский горсовет заявил, что войска России «целенаправленно и цинично разрушили Драматический театр в центре Мариуполя».

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру», — говорится в сообщении российских дипломатов.

Дипмиссия предложила руководствоваться российскими ресурсами при поиске «правдивой информации»: данными министерства иностранных дел РФ, министерства обороны РФ и посольства РФ в Вашингтоне.