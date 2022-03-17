Пентагон: Запад не планирует передавать С-300 Украине

Никаких объявлений о возможной передаче Западом зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 сейчас нет. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с министром обороны Словакии, его слова приводит РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

Ранее CNN сообщил, что Словакия предварительно согласилась направить Украине ЗРК С-300. По их информации, при этом Братислава хочет гарантий того, что ей немедленно передадут другие зенитно-ракетные комплексы. Речь, предположительно, идет об американских Patriot, которые словацкой стороне готовы поставить Германия и Нидерланды. Позднее глава минобороны республики Ярослав Надь заявил, что единственный находящийся на вооружении словацкой армии ЗРК С-300 может быть передан Украине только после того, как ему найдется адекватная замена.

12 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев нуждается в системах противовоздушной обороны и готова купить их или взять в кредит.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.