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1 час назад

В Нью-Йорке украли партию бронежилетов для Украины

Lenta.ruLenta.ru

В Нью-Йорке похитили партию бронежилетов, предназначавшихся для украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

В Нью-Йорке украли партию бронежилетов для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 400 бронежилетов исчезли из здания некоммерческой организации Ukrainian Congress Committee of America ночью 16 марта. Полиции не удалось обнаружить похищенное.

Кто передал бронежилеты организации — неизвестно.

16 марта стало известно, что США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Американский президент Джо Байден напомнил, что 12 марта его администрация утвердила 200 миллионов долларов помощи для поддержания стабильного потока вооружений на Украину. Таким образом, за неделю объем помощи Киеву достигнет миллиарда долларов. Байден рассказал, что помимо финансовой поддержки украинской стороне будут переданы 800 систем ПВО.

Армия,Джозеф Байден,
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