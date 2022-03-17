В Нью-Йорке украли партию бронежилетов для Украины

В Нью-Йорке похитили партию бронежилетов, предназначавшихся для украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости .

16 марта стало известно, что США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов военной помощи. Американский президент Джо Байден напомнил, что 12 марта его администрация утвердила 200 миллионов долларов помощи для поддержания стабильного потока вооружений на Украину. Таким образом, за неделю объем помощи Киеву достигнет миллиарда долларов. Байден рассказал, что помимо финансовой поддержки украинской стороне будут переданы 800 систем ПВО.