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28 минут назад

Кадыров рассказал о спасении под Мариуполем попавших в кольцо российских спецназовцев

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram о спасении под Мариуполем бойцов российского спецназа, которые несколько дней находились в «бандитском кольце».

Кадыров сообщил о спасении спецназовцев под Мариуполем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», — написал Кадыров. Его цитирует РИА Новости.

Глава Чечни рассказал, что российским военнослужащим дважды предлагали сдаться, но они отказались, «оставшись преданными долгу и присяге». По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков».

Как пояснил политик, во время операции по спасению, российские военнослужащие прорвали кольцо украинских силовиков, координируясь по радиосвязи с попавшими в окружение бойцами, после чего «банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском».

Кадыров отметил, что участвовавший в координации сил депутат Госдумы Адам Делимханов лично поблагодарил российских бойцов за проявленную стойкость и мужество.

«Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что Мариуполь почти полностью взят под контроль российскими вооруженными силами.

Армия,Адам Делимханов,Рамзан Кадыров,Госдума,
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