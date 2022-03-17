Российские военные уничтожили дивизион систем ПВО С-300 на Украине

Российская авиация уничтожила дивизион систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Ранее Конашенков сообщил, что в результате удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины были выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице.