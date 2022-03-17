Российские военные уничтожили дивизион систем ПВО С-300 на Украине

Российская авиация уничтожила дивизион систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Конашенков сообщил, что в результате удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины были выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в Виннице.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.