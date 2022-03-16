В Минобороны опровергли причастность РФ к взрыву здания театра в Мариуполе

Боевики националистического батальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра в Мариуполе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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В Минобороны опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", - сказали в военном ведомстве.

Беженцы из Мариуполя сообщили, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, добавили в ведомстве.

"Ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек", - сказали в МО РФ.