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54 минуты назад

В Минобороны России отвергли обвинения Киева в нанесении авиаудара по театру в Мариуполе

ТАССТАССиещё 3

Боевики националистического батальона "Азов" взорвали заминированное ими здание театра в Мариуполе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В Минобороны опровергли причастность РФ к взрыву здания театра в Мариуполе
Фото: © Минобороны России© Минобороны России

В Минобороны опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

"Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла. По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра", - сказали в военном ведомстве.

Беженцы из Мариуполя сообщили, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, добавили в ведомстве.

"Ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек", - сказали в МО РФ.

Там также отметили, что с учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей №3 в Мариуполе, здание театра в центре города никогда не рассматривалось в качестве цели для поражения.

Армия,Минобороны России,
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