ВС России высокоточным оружием вывели из строя узлы связи в Виннице

Российские военные ударом высокоточного оружия вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в украинской Виннице, сообщили в Минобороны России .

По словам генерал-майора Игоря Конашенкова , в результате одного удара по объектам военной инфраструктуры Украины удалось вывести из строя узлы связи в городе, передает РИА «Новости» .

«В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница», – сказал Конашенков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников.