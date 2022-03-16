Российские военные захватили карту Украины с отметками хранилищ ядовитых веществ

Военнослужащие РФ в ходе военной операции захватили подробную карту территории Украины с объектами, где хранятся ядовитые вещества. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

«Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта», — добавил он.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке западных стран занимается подготовкой на территории Украины провокации с применением ядовитых веществ против мирных граждан.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.