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1 час назад

ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции в Виннице

ТАССТАССиещё 3

Авиация и ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-24 и шесть беспилотников ВСУ.

ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции в Виннице
Фото: ТАССТАСС

Вооруженные силы России вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в городе Виннице ударом высокоточного оружия большой дальности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что авиация и ПВО России в течение дня сбили один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны и шесть беспилотных летательных аппаратов.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили за сутки 34 военных объекта Украины, среди них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.

Всего же с начала проведения специальной военной операции Вооруженными силами РФ было уничтожено 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1 367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивные системы залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 156 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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