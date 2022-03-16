ВС РФ вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции в Виннице

Авиация и ПВО России за сутки сбили вертолет Ми-24 и шесть беспилотников ВСУ.

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Вооруженные силы России вывели из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в городе Виннице ударом высокоточного оружия большой дальности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что авиация и ПВО России в течение дня сбили один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Сараны и шесть беспилотных летательных аппаратов.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили за сутки 34 военных объекта Украины, среди них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.