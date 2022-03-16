"Сегодня одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были "расстреляны российскими военнослужащими". Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом. Хочу подчеркнуть: в Чернигове российских военнослужащих не было и нет <…> Таким образом, все погибшие люди - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры - очередная постановка СБУ", - сказал Конашенков в среду.