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52 минуты назад

МО РФ заявило, что кадры с погибшими жителями Чернигова являются провокацией националистов

ТАССТАСС

Видеокадры с погибшими в Чернигове мирными жителями, которых якобы расстреляли российские военнослужащие, являются либо постановкой СБУ, либо свидетельством террора украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Сегодня одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были "расстреляны российскими военнослужащими". Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом. Хочу подчеркнуть: в Чернигове российских военнослужащих не было и нет <…> Таким образом, все погибшие люди - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры - очередная постановка СБУ", - сказал Конашенков в среду.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,СБУ,
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